Najprej se je zaletel v stopnice hiše, nato pa v avtu zaspal

V četrtek, 3. oktobra, nekaj pred 12. uro, so bili policisti PP Krško obveščeni, da je voznik osebnega avtomobila na Oštrcu trčil v stopnice stanovanjske hiše in odpeljal s kraja nesreče.

Na podlagi opisa so v bližini izsledili povzročitelja, ki je vozilo ustavil in zaspal. 73-letnemu vozniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,63 miligrama alkohola.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.