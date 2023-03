Najprej pijan zmerjal natakarico, potem še policiste, prislužil si je lisice

V sredo v večernem času so mariborski policisti intervenirali v enem izmed gostinskih lokalov na območju Policijske postaje Maribor I, kjer je pijani gost žalil in zmerjal tam zaposleno.

Policisti so ga izsledili na parkirnem prostoru ter mu izdali plačilni nalog. Ker je naveden moški ponovno pričel kršiti javni red in mir in se, kljub ukazu policistov, da naj s kršitvijo preneha, ni umiril, so bili policisti primorani zoper njega odrediti pridržanje do streznitve.

S tem si je prislužil dodaten plačilni nalog zaradi neupoštevanja zakonitih ukazov policista ter nedostojnega vedenja na javnem kraju.