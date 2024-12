Potem ko se je na ptujskem sodišču začelo sojenje 34-letni Aleksandri Škamlec iz Cerkvenjaka, ki je s Tomažem Arkliničem umorila mamico štirih otrok Sabino Arklinič, in ko so svojci priglasili premoženjske odškodninske zahtevke, je na severovzhodu države postala pravnomočna sodba o plačilu odškodnine zaradi krvavega obračuna, ki se je zgodil pred več kot šestimi leti. Pravica, čeprav je bilo treba nanjo čakati, je le zmagala. Po derbiju Zločin se je zgodil kmalu po nogometnem derbiju med Muro in Mariborom v nedeljo, 30. septembra 2018. Policijska vozila so gostujoče navijače viole pospremila...