Nad varnostnika trgovine šel z nožem, a Igor pravi, da ni kriv

Bila je poletna sobota pred tremi leti, slaba ura je še manjkala do zaprtja prodajalne v Bršljinu v Novem mestu, ko sta vanjo vsaka s svojim vozičkom vstopili 32-letna Sabrina Brajdič in njena tašča Sendonija Brajdič - Nina, ki je takrat štela 51 let, obe pa sta iz največjega romskega naselja na Dolenjskem, iz Žabjaka. A njun obisk ni bil pošten, kmalu je bilo jasno, da kradeta.

Najprej je šla mimo hladilnikov z mesom ena in v voziček zložila več izdelkov, potem je to ponovila druga. Njuno početje je opazoval varnostnik, in ko ju je srečal na drugi strani trgovine, v vozičkih nista imeli več mesa, ki sta ga malo prej zložili noter. Nakradeno sta namreč pospravili vsaka v svojo torbo, in sicer tam, kamor oko nadzornih kamer ne seže. Potem sta šli obe na blagajno in na pult zložili nekaj malega, ena je nabrala za 4,73 evra malenkosti, druga za 0,65.

Sabrina Brajdič in njen partner in pajdaš Igor

Varnostnik ju je po opravljenem nakupu povabil v pisarno, takrat pa se je začelo: obe sta ga odrivali z nakupovalnima vozičkoma, varnostniku pa je uspelo najprej zagrabiti za pas torbe starejše Rominje, nato še mlajše. Ampak nista se kar tako vdali, vlekli sta z vso silo. Takrat je pritekel njun pomagač, Sabrinin 35-letni partner Igor Brajdič, ki je prej s štiriletnim otrokom čakal v avtu.

Sendonija Brajdič bi priznala, če ...

Ko je Igor pritekel do varnostnika, je dvignil večji kuhinjski nož nad glavo in zamahnil proti varnostniku; ta je izpustil ročaj ene torbice, saj bi ga Rom z nožem sicer zabodel v roko. Potem je z nožem zamahoval pred sabo, kot da želi varnostnika zbosti. »To bi se tudi zgodilo, če ne bi odskočil nazaj in spustil še torbice druge Rominje,« je varnostnik povedal v preiskavi. Potem sta Sendonija in Sabrina stekli čez parkirišče, Igor pa v avto citroën picasso, med begom ju je pobral.

Obtoženi ima obsežen kazenski list, kar enajstkrat je bil že obsojen.

Pred roko pravice

Poslovodkinji, ki je že prej v trgovini na kamerah opazovala početje Rominj, je uspelo zapisati registrsko številko avtomobila, tudi policiste je poklicala, ti pa so tatiče ustavili v romskem naselju v Žabjaku. Policisti so zasegli nož, s katerim naj bi Igor grozil, in izdelke, ki sta jih dekleti plačali, tistih, ki naj bi jih ukradli, pa nista imeli v avtu. Kaj sta ukradli, je bilo vidno s posnetkov nadzornih kamer, šlo je za meso, mesne izdelke in čokolado, to je potrdila tudi izredna inventura, šlo je za izdelke v vrednosti slabih 65 evrov.

Trgovino so obiskali tik pred zaprtjem.

Pred dnevi so vsi trije stopili pred roko pravice, obtožnica jim očita kaznivo dejanje roparske tatvine v sostorilstvu, za kar kazenski zakonik predvideva od enega do 10 let zapora. Tožilka Vesna Fink je za dekleti predlagala pogojno kazen, Sendonija namreč še ni bila kaznovana, Sabrina pa enkrat zaradi tatvine, za Igorja pa zaporno kazen 19 mesecev zapora.

»V primeru priznanja za Igorja ne bom predlagala preklica treh pogojnih kazni, čemur pa se ne bo mogoče izogniti v primeru sojenja, če se očitki iz obtožbe izkažejo za upravičene. Obtoženi ima namreč obsežen kazenski list, kar enajstkrat je bil že obsojen, za dosego cilja je grozil celo z nožem,« je navedla tožilka. In če sta Sendonija in Sabrina sprva že soglašali, da krivdo priznata, sta se ob opozorilu sodnice Mojce Hode, da priznanje pomeni tudi priznanje Igorjeve vloge pri dejanju, premislili. »Potem pa ne priznava,« sta bili enotni. Potrebno bo sojenje, datum obravnave pa še ni znan.