Minuli četrtek smo poročali o dijaku prvega letnika srednje šole za elektrotehniko v sklopu Šolskega centra Celje, ki je s škarjami napadel profesorico, ker naj bi pri matematiki dobil enico, a to prejšnji teden ni bil edini primer nasilja v šolah. Incident, tokrat med vrstniki, se je pripetil tudi na koprski osnovni šoli Dušana Bordona. Devetletni deček in osemletna deklica se po naših neuradnih informacijah nista najbolje razumela že pred dogodkom, med njima so menda tudi prej nastajala nesoglasja, a ta na nobeni ravni niso bila nasilna. Prejšnji torek, ko sta se srečala na šolskem hodniku,...