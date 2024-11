Večkrat smo že pisali o nekdanjem hokejistu Benu Čudnu, ki je bil do 16. leta obetaven športnik, a se je nato njegovo življenje obrnilo v drugo smer. Namesto kariere v športu naj bi ga v svoje kremplje namreč počasi dobile droge, zaradi česar je večkrat prestopil črto zakona in bil obsojen zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, tudi na zaporno kazen. A je bil to poletje spet na prostosti, na svobodi pa je očitno nadaljeval svoje nezakonito početje. V kratkem času naj bi namreč zagrešil serijo kaznivih dejanj, predvsem vlomov v Mercatorjeve trgovine po Ljubljani, zaradi katerih utegne spet prec...