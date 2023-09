Nad Medvodami zagorelo pri znanem kmetu, požar še ni pogašen, ranjena dva gasilca (FOTO)

»V Medvodah je izbruhnil velik požar. Ognjeni zublji so zajeli kmetijsko poslopje. Črn oblak, ki se dviga visoko v nebo, pa je viden daleč naokrog,« nam je sporočila bralka Marjeta, ki nam je posredovala fotografijo požara.

Fotografijo gostega črnega oblaka nam je poslal tudi bralec Rok, ki je oblak dima opazil v Črnučah. Po naših neuradnih podatkih naj bi zagorelo na kmetiji družine Mis pod Šmarno goro. Na njihovi spletni strani piše, da ima kmetija tristoletno tradicijo, v katero je vsak rod vnesel nekaj svojega. Danes je glavna dejavnost prireja mleka, ki temelji na znanju in predanem odnosu do vzreje krav molznic.

Na PU Ljubljana so zapisali, da so bili o požaru na enem izmed gospodarskih objektov v Zavrhu pod Šmarno goro obveščeni okoli 13. ure.

Posredujejo gasilci, ki gasijo požar večjega obsega. Gori na na objektu, ki meri 40 x 80 metrov, streha je prekrita s sončnimi celicami. Policisti so kraj zavarovali in zbirajo prva obvestila.

Dva gasilca poškodovana

Po do zdaj znanem gre za gospodarsko poslopje, v katerem so bili živina, skladišče sena in kmetijska mehanizacija, živina je iz objekta že bila rešena. Na kraju še vedno posredujejo enote za gašenje, ki zaradi velikega obsega pogorišča zagotavljajo požarno varnost in požar še ni v celoti pogašen. Ko bodo vzpostavljeni pogoji za varno delo (predvidoma jutri) bodo policisti pričeli z ogledom, vzrok za požar še ni znan. V požaru je nastala večja gospodarska škoda, saj je pogorelo celotno ostrešje večjega gospodarskega poslopja, na katerem je bila tudi sončna elektrarna.

Del stavbe se je porušil

Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan, prav tako so bile iz poslopja rešene vse živali, ki prav tako niso poškodovane. Vse okoliške prebivalce naprošajo naj se ne približujejo objektu, naj ne ovirajo dela interventnih služb, nevarnosti razširjanja dima pa ni več. POP TV je medtem poročala, da sta bila pri gašenju poškodovana dva gasilce.

Znana kmetija

Če se vam zdi, da ste za kmetijo Mis že slišali, se ne motite. Gre za prav tisto kmetijo, ki jo je letos spomladi tik pred kmečkimi protesti v Ljubljani obiskala policija. Tomaž Mis je na družbenih omrežjih razkril, kaj se je dogajalo na njegovem dvorišču.

Vali se črn dim. FOTO: bralec Rok

Kmetija družine Mis FOTO: bralka Marjeta

