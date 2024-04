Na železniški postaji Kresnice iztirila lokomotiva, iztekalo je dizelsko gorivo

Na železniški postaji Kresnice v občini Litija je okoli 14.30 iztirila lokomotiva, pri čemer je iztekalo dizelsko gorivo, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Proga je bila uro in pol zaprta, zato po pojasnilih Slovenskih železnic prihaja do zamud na relaciji Zidani Most-Ljubljana in obratno. Železniški promet je sicer že vzpostavljen.

Zaradi začasnega zaprtja proge so, kot so zapisali na Slovenskih železnicah, za nekatere vlake naročili nadomestne avtobusne prevoze. Potnikom so se opravičili za zamude.

Kot so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje, je pri iztirjenju vlaka iztekalo dizelsko gorivo, delavcem Slovenskih železnic pa so iztekanje pomagali zaustaviti prostovoljni gasilci iz Litije. Preostalo količino so prečrpali v pomožni rezervoar in po onesnaženi površini posuli vpojno sredstvo. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti.