Na Voglu se je zgrudil smučar, posredoval helikopter

Portal uprave za zaščito in reševanje poroča, da se je ob 12.57 na smučišču Vogel v občini Bohinj zgrudil smučar. Gorski reševalci GRS Bohinj in dežurna združena ekipa HNMP in GRS Brnik so ga oskrbeli in s helikopterjem SV prepeljali v UKC Ljubljana.