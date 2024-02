Na valentinovo 40-letnica odločno odklonila strokovni pregled, imela je dober razlog

Danes nekaj minut po polnoči so policisti v Novi Gorici ustavili 40-letno voznico osebnega avtomobila, državljanko Italije. Novogoriški policisti so ji v nadaljevanju postopka odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi.

Po zakonu o pravilih v cestnem prometu voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga začeti voziti, če je pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo. Zagrožena sankcija za ta prekršek je globa najmanj 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Rezultat hitrega testa je bil pozitiven na prepovedane droge (kokain, opijati, amfetamini, metamfetamini), zato ji je bil v nadaljevanju odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, a ga je odločno odklonila. Voznici je bila prepovedana nadaljnja vožnja, zoper njo bo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.