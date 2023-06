Na Tolminskem padel in se huje poškodoval 75-letni kolesar

V četrtek, 15. junija okoli prve ure popoldan se je v občini Tolmin zgodila prometna nesreča. Padel in poškodoval se je kolesar.

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, se je omenjena nesreča zgodila približno pol kilometra od Gorenjega Loga v smeri naselja Avče, kjer cesta poteka v strmem spustu.

Ugotovili so, da je 75-letni kolesar, državljan Italije, vozil prvi v skupini treh kolesarjev. Med vožnjo je padel po vozišču in se predvidoma huje telesno poškodoval – poškodba glave in prsnega koša.

Poškodovanca so oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin, posredovali so tudi gorski reševalci GRS Tolmin, ki so poškodovanca prenesli do kraja pristanka vojaškega helikopterja. Tam so ga prevzeli člani dežurne ekipe GRS z Brnika in ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.