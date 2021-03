Na Storžiču spet dramatično: na pomoč poklical reševalce

Okoli 7. ure so v Regijskem centru za obveščanje Kranj prejeli klic planinca, ki se je včeraj izgubil na Storžiču, prespal v zasilnem bivaku in zaradi podhlajenosti ni mogel nadaljevati poti, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posadka s helikopterjem SV z dežurno ekipo ekipo reševalcev na krovu ga je prepeljala v dolino.

