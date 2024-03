Na sojenju obdolženim v zadevi Teš 6 zaslišali nekdanjega pravnika Alstoma

Na celjskem okrožnem sodišču so v zadevi Teš 6 zaslišali nekdanjega pravnika Alstoma Jensa Machoya, ki je spremljal pogajanja za sklenitev rezervacijske in glavne pogodbe za gradnjo šestega bloka. Glede dobave glavne tehnološke opreme je dejal, da so dostavili parno turbino in nekaj druge opreme.

Machoy, zdaj odvetnik, ki se zaradi časovne oddaljenosti podrobnosti o projektu šestega bloka Teš ni mogel spomniti, je pojasnil, kako je Alstom razumel rezervacijsko pogodbo, v kateri je družba zapisala, da ji mora Teš izplačati 25 milijonov evrov, če ne bo z njo sklenil glavne pogodbe za gradnjo šestega bloka. »S to pogodbo smo zagotovili, da bomo uresničili tisto, kar je bilo določeno z razpisom za gradnjo Teša 6,« je po poročanju STA zatrdila priča.

Ocenil je, da je bila sklenitev rezervacijske pogodbe za Alstom malo neobičajna za tisti čas.

Ocenil je, da je bila sklenitev rezervacijske pogodbe za Alstom malo neobičajna za tisti čas, saj je bilo ponudnikov za dobavo tehnološke opreme zelo malo, povpraševanje pa precejšnje. Bistva rezervacijske pogodbe se ni mogel spomniti, dejal je le, da je Teš hotel vedeti ceno gradnje šestega bloka in terminski načrt del.

Tožilstvo, spomnimo, nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku in soobtoženim očita sporno nabavo merilne tehnike in opravljanje nepotrebnih meritev za peti blok ter zlorabo položaja pri izbiri izvajalca za obnovo kotla petega in gradnjo šestega bloka.

Obtoženi so krivdo zanikali. Izjema je pravni naslednik proizvajalca opreme za elektrarne Alstom, ameriško podjetje General Electric, ki je s Tešem sklenilo dogovor o poravnavi.