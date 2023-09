Na Reški cesti trčil v stanovanjsko hišo, posledice so hude

Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi prometni nesreči. Tako je ob 14.41 je na Reški cesti v Preboldu osebo vozilo trčilo v stanovanjsko hišo. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri iznosu poškodovane osebe in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom. Reševalci NMP so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Celje.