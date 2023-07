Na prvi stopnji izgubili proti Ročniku

DUTB je od nekdanjega večinskega lastnika Klasja, poslovneža Tomaža Ročnika, in nekdanje direktorice Klasja Dragice Veršič vložila tožbo, s katero je zahtevala skupaj 3,9 milijona evrov. Na prvi stopnji je SDH, ki je pravna naslednica DUTB, sodni spor izgubila, a napoveduje pritožbo. Slaba banka (zdaj SDH) je pred časom sicer dosegla začasno prepoved prodaje ali obremenitve na nepremičninah in podjetjih v lasti Ročnika.

Gre za zelo zapleten primer, zato ga nekoliko poenostavimo. Probanka je bila lastnica delnic NKBM. Njihova vrednost je zaradi svetovne gospodarske krize začela upadati in Probanka, ki jo je vodila Romana Pajenk, sestra Tomaža Ročnika, bi jih morala v bilancah oslabiti. Našli so drugačno rešitev. Leta 2008 je družba Klasje s Probanko sklenila pogodbo o posojilu v višini 3,2 milijona evrov. Ta pa kot posojilo dala takoj naprej Ročnikovi družbi Toming Consulting za nakup delnic Nove KBM. Posojilo nikoli ni bilo vrnjeno. Dogovorjeni so bili za enomesečno posojilo, ki so ga ves čas podaljševali.

Zahtevalo vračilo

Leta 2012 je Klasje zahtevalo vračilo posojila. Marca 2013 je bila NKBM podržavljena, njene delnice pa izbrisane. Probanka je šla v nadzorovano likvidacijo. DUTB je v teh postopkih pridobila približno za 10 milijonov evrov terjatev in se je lotila reševanja po sodni poti. Po pripojitvi DUTB k SDH pravne postopke nadaljuje SDH. Klasje, nekdaj eden večjih proizvajalcev kruha in pekarskih izdelkov pri nas, je v stečaju končalo leta 2015. Njegovo usodo so zapečatile banke, ki po več letih agonije niso soglašale z odpisom večmilijonskih obveznosti.

Okrožno sodišče v Celju je v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek SDH (prej DUTB) zoper Dragico Veršič in Tomaža Ročnika, na podlagi katerega je SDH (prej DUTB) od tožencev terjal 3,9 milijona evrov odškodnine zaradi domnevnega oškodovanja družbe Klasje Celje. Poleg tega je SDH dolžan Dragici Veršič in Tomažu Ročniku plačati še nekaj več kot 87.000 evrov stroškov postopka. Kaj pravi Tomaž Ročnik oziroma njegov odvetnik? »Odvetnik mag. Luka Zupančič iz Odvetniške družbe Zupančič je s sodbo zadovoljen, saj je sodišče pritrdilo njihovemu stališču in zaključilo, da je šlo v tem primeru za povezan in z vidika uveljavljane škode nevtralen posel, iz katerega tožeči stranki ni nastala nikakršna škoda. Ker obstoj škode ni podan, v zvezi s predmetnimi pravnimi posli ne obstaja nikakršna odškodninska odgovornost njihovih strank.« Začasna odredba za zdaj sicer ostaja, se bo pa v primeru pravnomočnosti te sodbe izbrisala.

»SDH se bo na omenjeno sodbo sodišča pritožil, vsebine sodne odločbe pa v skladu s svojo poslovno politiko ne more komentirati,« pa so sporočili iz SDH. V zadevi Klasje sicer poteka tudi kazenski postopek.