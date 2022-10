Na prehodu za pešce zbila peško

V Novi Gorici je v soboto opoldne voznica peljala po Ulici dr. Karla Lavriča in v krožišču zapeljala po Ulici Gradnikove brigade proti središču mesta. Pri tem je na prehodu za pešce zbila starejšo peško, ki je ob sebi potiskala kolo. V trčenju se je peška lažje poškodovala.

Poleg policistov so posredovali poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica. Ti so poškodovanko oskrbeli in jo z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v SB v Šempeter pri Gorici. Policisti so povzročiteljici nesreče izdali plačilni nalog.