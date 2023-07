Na poti v Mesečev zaliv se je poškodovala, morala v bolnišnico

V nedeljo popoldan ob 14.50 se je na poti s strunjanskega križa v Mesečev zaliv v občini Piran poškodovala oseba. Poškodovanko so na kraju oskrbeli reševalci NMP. Gasilci JZ GB Koper so nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanke do obale, od koder jo je URSP Pristaniške kapitanije s plovilom in skupaj z reševalci NMP prepeljala do pomola v Strunjanu.

Od tam pa so jo reševalci z reševalnim vozilom prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola.