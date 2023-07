Na obvoznici se je z avtom zaletela v stoječe tovorno vozilo

Danes ob 4.47 je na severni obvoznici v Slovenj Gradcu osebno vozilo trčilo v parkirano tovorno vozilo. Gasilci PGD Slovenj Gradec so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenke in osebno vozilo odstranili s cestišča. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so poškodovano osebo prepeljali v SB Slovenj Gradec, poroča uprava za zaščito in reševanje.