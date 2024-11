Na obrežju reke najdeno truplo

Črnomaljski policisti so bili 23. novembra okoli 8. ure obveščeni, da je občan na območju Učakovcev ob reki Kolpi opazil truplo.

»Policisti in kriminalisti so opravili ogled in na kraj poklicali gasilce, ki so nudili pomoč pri prenosu trupla. Zdravnik je na kraju ugotovil, da je bilo truplo že dlje časa v vodi, po prvih ugotovitvah pa znakov nasilja ni bilo, odrejena je bila sanitarna obdukcija. Kriminalisti nadaljujejo z ugotavljanjem identitete in drugih okoliščin,« javnosti sporoča Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto.

O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.