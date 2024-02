Na območju Škofje Loke več deset tisoč evrov škode, zgorel je poslovni objekt

Škofjeloški policisti so bili v soboto okoli 22.30 obveščeni o požaru v poslovnem objektu, do katerega naj bi prišlo zaradi kratkega stika na električni napeljavi. Gasilci so požar pogasili, materialna škoda po nestrokovni oceni znaša več deset tisoč evrov.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so v požaru zgoreli leseni izdelki. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še zapisali.