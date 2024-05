Na območju Nanosa lastnike avtomobilov čakalo neprijetno presenečenje

Včeraj, 19. maja v nočnem času, so policiste obvestili o vlomu v osebni avtomobil na območju naselja Nanos (občina Vipava).

»Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v osebni avtomobil vlomil z razbitjem stekla na vratih prtljažnika in nato iz vozila ukradel žensko torbico z vsebino (v njej so imeli oškodovanci tudi osebne dokumente, bančne kartice, gotovino ipd.). S tem nezakonitim ravnanjem je storilec oškodovancem povzročil za nekaj sto evrov materialne škode. Prav tako je zaradi vloma na vozilu nastalo za približno štiri tisoč evrov posredne materialne škode,« so nam sporočili s PU Nova Gorica.

Še nekaj tisoč evrov materialne škode

Ob tem dodajajo, da je na kraju bilo še ugotovljeno, da je neznani storilec s pomočjo neznanega predmeta vlomil še v dve parkirani osebni vozili, vendar iz omenjenih dveh vozil ni bilo ničesar ukradenega. Tudi v teh dveh primerih je nastalo za nekaj tisoč evrov posredne materialne škode. O kaznivih dejanjih vloma v omenjena vozila je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Okoliščine vlomov v vozila policija še preiskuje.