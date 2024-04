Na območju Dobrne zasegli osem kilogramov ekstazija (FOTO)

Pred slabim mesecem so policisti poročali o 33-letniku z območja Žalca, pri katerem so pri hišni preiskavi našli in zasegli dobrega pol kilograma kokaina. 33-letnika so s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami pripeljali k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.

FOTO: PU Celje

V nadaljevanju preiskave so celjski kriminalisti hišno preiskavo opravili še na območju Dobrne, kjer je 33-letnik uporabljal stavbo. Tam so policisti našli in zasegli nekaj manj kot osem kilogramov prepovedane droge ekstazi (MDMA). Vrednost zasežene droge pri prodaji na drobno bi znašala okoli 75.000 €.

FOTO: PU Celje

33-letnika, ki je trenutno v priporu, bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami.