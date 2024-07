Na nepreglednem ovinku prišlo do hude nesreče, kolesarja odpeljal helikopter

Včeraj, okoli 18. ure se je na cesti od Šentgotarda proti Čemšeniku zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena motorist in kolesar.

» Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo na nepreglednem ovinku, kjer sta motorist in kolesar, ki sta pripeljal vsak iz svoje smeri, čelno trčila. Pri tem se je kolesar huje, motorist pa lažje telesno poškodoval. Kolesar je bil s helikopterjem prepeljan v UBKC Ljubljana, kamor je bil odpeljan tudi motorist z reševalnim vozilom. Po do sedaj znanih podatkih je življenje kolesarja ogroženo. V postopku je bil obema odrejen strokovni pregled. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, javnosti o prometni nesreči sporoča Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Ni upošteval rdeče luči

Prtav tako včeraj, okoli 17. ure, se je v križišču Šišenske ceste in ulice Draga v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica kombija in voznik lahkega motornega vozila. Do prometne nesreče je prišlo, ker voznik lahkega motornega vozila ni upošteval znaka redeče luči in je odvzel prednost voznici, ki je z vozilom trčila vanj. Pri tem se je voznik lahkega motornega vozila huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek.