Na ljubljanski obvoznici huda nesreča, življenje sopotnice visi na nitki

Včeraj okoli 8. ure se je na ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze v smeri Kopra zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti na mokrem vozišču zapeljal s ceste v jarek ter trčil v brežino, nato pa ga je odbilo nazaj na cesto.

Kot sporočajo s PU Ljubljana, se je voznik lažje telesno poškodoval, sopotnica v vozilu pa je bila hudo telesno poškodovana. Z reševalnim vozilom sta bila odpeljan v UBKC Ljubljana, življenje sopotnice je ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 519 klicev, 160 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 48 nanašalo na kriminaliteto, 34 na javni red in mir, 47pa na prometno varnost. Pri prometni varnosti so obravnavali 14 prometnih nesreč z materialno škodo, 4 nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami in nesrečo, v kateri je bila huje poškodovana potnica v vozilu. Večkratnim kršiteljem cestnoprometnih predpisov so zasegli 8 vozil.