Slabe novice s Krasa: čeprav je kazalo, da je ogenj že pod nadzorom, jih je zdaj doletelo to (FOTO)

Kazalo je, da je za gasilci na Krasu že najhujše, potem pa je približno ob 12. uri zagorelo pod daljnovodom Miren–Opatje selo, povsem blizu lokacije, kjer so se z ognjem gasilci borili v petek. Ogenj se širi proti Italiji, kjer pa je dopoldne zagorelo na več krajih ob železniški progi.

V gasilskem štabu so zato zaprosili za helikoptersko pomoč, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko.

Še zjutraj so s Krasa poročali, da je požar povsem pod nadzorom, da je za gasilci precej bolj mirna noč, kot so bile prejšnje. Ponoči se je sicer pojavilo nekaj manjših posameznih žarišč, a so s takojšnjimi akcijami preprečili morebitne nove izbruhe ognja. Ob tem jim je bila v veliko pomoč tudi narava, saj je veter povsem 'obnemogel'. »Vsi lahko le upamo, da je najhujše mimo,« so zjutraj zapisali v regijskem štabu in ob tem opozorili, da je pred gasilci še veliko dela na terenu in seveda pozornega spremljanja stanja na skoraj 400 hektarih, ki jih je zajel požar.

Požar, ki je v nedeljo dopoldne izbruhnil na območju med Renškim vrhom in naseljem Temnica, se je v noči na ponedeljek zaradi močne burje širil proti vasi Lokvica, a ga je gasilcem uspelo ustaviti dobre pol kilometra pred prvimi hišami.

V ponedeljek je gasilo več kot 400 gasilcev iz več slovenskih gasilskih regij, na pomoč jim je prišlo tudi pet helikopterjev, med njimi dva iz sosednje italijanske dežele Furlanije - Julijske krajine. Pomoč iz zraka je bila več kot dobrodošla, saj je na območju veliko neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve svetovne vojne.

Zdaj pa se je boj z ognjenimi zublji začel znova. Ko bodo na voljo nove informacije, vam jih bomo takoj sporočili.