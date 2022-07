Imamo odgovor, zakaj Slovenija nima letala za gašenje požarov

Z goriškega dela Krasa, kjer so od nedelje gasili obsežen požar, končno prihajajo spodbudne novice. Po besedah nočnega vodje intervencije Stanka Močnika je situacija na obsežnem požarišču povsem pod nadzorom, so zjutraj sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko.

Od nedelje, ko je po Krasu divjal obsežen požar, so se v javnosti pojavila mnoga vprašanja, zakaj se Slovenija ne odloči za nakup letala za zračno gašenje požarov. V zadnjih štirih mesecih je namreč to že drugič, da so nam z letalom pri gašenju na pomoč priskočili Hrvati. Pristojne smo povprašali, ali tudi Slovenija v prihodnosti načrtuje nakup tovrstnega letala.

EU priporoča helikopter

Z ognjenimi zublji se je borilo 425 gasilcev. FOTO: Ervin Čurlič, regijski štab CZ za severno Primorsko

V Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) ocenjujejo, da je danes najprimernejše sredstvo za gašenje gozdnih požarov iz zraka in izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči za slovenske razmere helikopter. Ocena po njihovih besedah temelji na podlagi priporočil Evropske unije, ki za geografsko območje Srednje Evrope svetujejo helikopter, zmogljivost prevoza najmanj 3.000 litrov vode v enem naletu, sposobnost neprekinjenega delovanja devet ur na mestu napotitve, civilni videz in civilno registracijo zrakoplova ter zagotavljanje najmanj dveh posadk in tehnično osebje. »Helikopter bi bil časovno in namensko širše uporaben in bolje izkoriščen tudi zunaj nekajmesečne sezone velike požarne ogroženosti za druge naloge s področja zaščite, reševanja in pomoči, kot je nudenje helikopterske nujne medicinske pomoči, gorsko reševanje, reševanje v poplavah, iz višin ali porušenih objektov in pri iskanju ter reševanju na morju,« pojasnjujejo.

Helikopterji tudi drugod po Evropi

Kot še navajajo pristojni, helikopterje za gašenje uporabljajo v Avstriji, Nemčiji, severnem delu Italije, celinskem delu Hrvaške, baltskih in skandinavskih državah, Srbiji. Strokovna skupina Evropske komisije za območje oziroma vozlišče Vzhodne Evrope, kamor poleg večjega dela Slovenije sodijo tudi Češka, Slovaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Srbija, del Hrvaške in Avstrije, za gašenje predvideva le uporabo helikopterjev, saj letala ne bi bila dovolj učinkovita oziroma izkoriščena.

»Po dosedanjih izkušnjah so se države članice Evropske unije, ki imajo v lasti zmogljivosti rescEU, odzvale na naše zaprosilo za pomoč pri gašenju požarov v naravnem okolju prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite. V naboru rescEU v naši neposredni bližini to z letali Canadair zagotavljata Hrvaška in Italija,« še pojasnjujejo.

V gašenje požara na Krasu so bile vključene skoraj vse državne zmogljivosti. Po koncu intervencij bodo pri upravi za zaščito in reševanje zaradi intenzitete in pogostosti požarov v naravi kot posledici naravnih nesreč izvedli analizo in si prizadevali k povečanju zmogljivosti v tehniki.