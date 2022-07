425 gasilcev v boj z ognjenimi zublji: Žal nas je zopet doletela nesreča (VIDEO + FOTO)

Minuli petek je na območju občine Miren-Kostanjevica prvič zagorelo ob regionalni cesti Miren – Opatje Selo. Požar, ki je zajel območje šestih hektarjev, so lokalne gasilske enote uspele še isti dan obvladati, a je do vnovičnega požara veliko večjih razsežnosti prišlo le nekaj dni kasneje. V nedeljo so dopoldanskem času območje Renškega vrha in Fajtega hriba zajeli novi plameni.

Naj bo tudi ta presunljiv dogodek priložnost, da ponovno združimo moči v želji po hitrejšem okrevanju narave.

Požar se je zaradi presušene vegetacije in močne burje širil v smer JZ proti Cerju in Italijanski meji s hitrostjo 1 km/ 2ure in zajel območje 390 ha ( 4 km v dolžino in 1 km v širino). Z razplamtelimi zublji se na terenu že dva dni bori 425 gasilcev iz petih gasilskih regij: severna Primorska, južna Primorksa, regije Ljubljana 1, Gorenjske, Notranjske, danes pa so se jim na terenu pridružile tudi enote iz regije Ljubljana 2 in 3.

Zaradi izjemne suše, visokih temperatur in prisotnosti močnega vetra bo potrebna še nekajdnevna prisotnost gasilskih in ostalih enot na terenu.

Klicu na pomoč, ki ga je država naslovila tudi na Evropsko unijo, so se prvi odzvali Hrvati in k nam že v nedeljo popoldan usmerili letalo za gašenje požarov Canadair. Specialno letalo s kapaciteto 6000 l, morsko vodo zajema v sosednjem Tržaškem zalivu. V najtežjih trenutnikh je odigral odličilno vlogo pri zaustavitvi požara, ki se je do večera nevarno približal naseljema Kostanjevica ter Lokvica (Segeti).

»Žal nas je zopet doletela nesreča, ki je vse pogostejši sopotnik sušnih poletij na Krasu. Izredno sem hvaležen gasilcem in vsem ostalim enotam, ki se trenutno borijo na terenu. Prebivalce in obiskovalce območja pozivam, naj se tudi po koncu požara v naravi gibajo le na zato označenih poteh, saj je območje še vedo nevarno zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev iz časa 1.sv. vojne. V primeru najdbe/opažanja katerega izmed teh sredstev je to potrebno javiti Državni enoti za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,« je opozoril župan občine Mauricij Humar.

Za vzdrževanje mokrega varovalnega pasu trenutno skrbita 2 helikopterja slovenske vojske in 2 helikopterja italijanske civilne zaščite Furlanije Julijske krajine s košarami kapacitete 700l.

. Za oskrbo predanega reševalnega osebja skrbi Civilna zaščita občine Miren – Kostanjevica ob pomoči domačinov.

