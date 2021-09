Na Gorenjskem trčila avtobus, poln otrok in avto: ena potnica huje poškodovana

Gorenjski policisti so v sredo obravnavali dve prometni nesreči s telesnimi poškodbami. V prometni nesreči v Bohinju sta trčila osebni avtomobil in avtobus, poroča kranjska policijska uprava. Po njihovih navedbah je krivda na strani voznika avtomobila. Lažje sta bila poškodovana oba voznika, huje pa ena potnica v avtomobilu.



Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je bilo v nesreči udeleženih 61 oseb od tega 52 otrok. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so zavarovali območje, pomagali reševalcem NMP Bohinj pri pregledu in oskrbi udeleženih oseb, otrokom zagotovili varen umik izven ceste ter jih oskrbeli z vodo, odklopili akumulatorje, nevtralizirali razlite motorne tekočine, s tehničnim posegom vozilo dvignili iz pod ceste na avtovleko ter nudili pomoč Policiji pri urejanju zapore. Cesta je bila v času intervencije zaprta.



V drugi nesreči pa sta zaradi nepravilne strani vožnje dva udeleženca trčila na območju Radovljice. Motorist je zaprl pot vozniku osebnega avtomobila. Po podatkih policije se je lažje poškodovala potnica na motornem kolesu.

