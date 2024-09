Na Gorenjskem padci motoristov in kolesarja. Poškodovani je niso dobro odnesli

Gorenjski policisti so v soboto nekaj čez 10. uro na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, med izvozoma Kranj zahod in Kranj vzhod, obravnavali 24-letnega motorista, ki je med prehitevanjem padel in se lahko telesno poškodoval. Na kraju mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Na kraju so bili tudi gasilci. Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.

Jeseniški policisti so v soboto okoli 18.30 obravnavali 60-letnega motorista, državljana Italije, ki se je s sopotnico peljal z Jesenic proti Planini pod Golico in v nepreglednem levem ovinku padel po tleh. Pri tem se je sopotnica, prav tako državljanka Italije, hudo telesno poškodovala in je bila z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo. Policisti za motorista vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Radovljiški policisti so v soboto nekaj čez 19. uro obravnavali 60-letnega tujega kolesarja, ki je med kolesarjenjem iz Bodešč proti Ribnem zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lahko telesno poškodovala. Pomoč so mu na kraju nudili zdravstveni delavci in ga z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.