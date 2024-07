Na gorenjki zagorel tovornjak, cesta je zaprta (FOTO)

Gorenjska avtocesta je pred Naklim proti Ljubljani zaprta zaradi gorečega tovornega vozila. Obvoz je možen med priključkoma Podtabor in Kranj zahod. Nastal je tudi zastoj, pustite dovolj prostora za intervencijska vozila.

FOTO: Dars

Vzrok požara na priklopnem vozilu še ni znan

Policisti so bili nekaj pred 16.30 obveščeni, da na avtocesti pri izvozu Naklo gori tovorno vozilo. Na kraju so ugotovili, da gori priklopno vozilo. Gasilci so požar pogasili in zavarovali kraj dogodka. Vzrok požara na priklopnem vozilu še ni znan. Policisti zbirajo obvestila in bodo opravili ogled kraja, so za STA pojasnili na Policijski upravi Kranj.

Zaprti sta tudi cesti Planina–Unec in Postojna–Pivka med Prestrankom in Selcami. Med Prestrankom in Selcami nastaja zastoj, so še navedli.

Zastoji so proti Primorski:

– Na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Kosezam.

– Na ljubljanski zahodni obvoznici od predora Šentvid proti Brezovici.

– Na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Malence proti Brezovici.

– Na primorski hitri cesti med Bertoki in Koprom proti Izoli.

– Na cestah Vič–Brezovica, Lesce–Bled.