Na cesti Bovec–Žaga hudo trčenje, ponesrečenca odpeljal helikopter

Ob 13.46 sta na cesti Bovec–Žaga trčila osebno vozilo in motorno kolo. Gasilci PGD Bovec so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev, odstranili poškodovan motocikel s cestišča in zavarovali kraj pristanka helikopterja SV in ekipe HNMP, ki je enega od ponesrečencev prepeljala v ljubljanski UKC, drugega pa so z reševalnim vozilom prepeljali v šempetrsko bolnišnico, navaja Uprava za zaščito in reševanje.