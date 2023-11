Na cestah več neljubih dogodkov: na avtocesti zagorelo vozilo, eno vozilo trčilo v drevo

Do zgodnjega popoldneva se je na naših cestah zgodilo več prometnih nesreč, o katerih poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Trk v skalo

Ob 3.51 se je v naselju Dobliče zgodila prometna nesreča, v kateri je osebno vozilo trčilo v skalo. Zaradi nesreče so morali eno osebo odpeljati v novomeško bolnišnico.

V naselju Volčja Draga je ob 5.35 osebno vozilo trčilo v hidrant. »Gasilci JZ GRD Nova Gorica so nevtralizirali razlite motorne tekočine, s tehničnim posegom vozilo dvignili s hidranta in nudili pomoč delavcu vodovodnega podjetja pri zaprtju vodovodnega ventila,« je zapisala Uprava RS za zaščito in reševanje.

Ob 7.20 so v Novi Gorici osebnemu vozilu popustile zavore, zaradi česar je trčilo v parkirano vozilo.

V Ljubljani v križišču Šišenske in Podutiške ceste se je ob 8.03 zgodila prometna nesreča. Trčili sta osebni vozili. Poškodovana je bila ena oseba, ki so jo reševalci tudi oskrbeli.

Padel kolesar

V Velenju je ob 9.07 osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Končalo se je s trkom v drevo. K sreči v nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 10.20 je v Domžalah padel kolesar. »Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP pri imobilizaciji in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila,« je zapisala Uprava RS za zaščito in reševanje.

Ob 11.18 je na dolenjski avtocesti gorelo osebno vozilo. Vozilo je uničeno, požar pa so pogasili gasilci.

Dobre pol ure kasneje se je na gozdni cesti pod hribom Melišje poškodoval voznik motornega kolesa. Nesrečnež je bil prepeljan v UKC Ljubljana.

Minuto čez 13. uro sta v Domžalah trčili osebni vozili. Ena oseba je bila poškodovana.