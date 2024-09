»Huje ne bi moglo biti. Ko bi se le lahko zamenjal z njim. Raje bi mene pred njim pokopali. Čez dan še gre, ampak zvečer se vsa žalost zgrne nad nas. V najlepših letih je bil,« nam je skrušeno dejal upokojeni gospodarstvenik, alpinist in gorski reševalec Franc Ekar, nekdanji dolgoletni predsednik Planinske zveze Slovenije, nekdanji župan občine Preddvor ter letošnji dobitnik Bloudkove nagrade za življenjsko delo. V nedeljo popoldne sta z ženo Marjeto doživela najhuje, kar lahko doleti starše. Z zasneženega smučišča Obertauern v avstrijski deželi Salzburg so jima sporočili, da so njunega sina ...