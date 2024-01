Na begu z motornimi žagami

Pred dnevi so bili policisti obveščeni o vlomu skozi vhodna vrata trgovine v Ajdovščini, kjer je neznani storilec ukradel večje število motornih žag znamke Stihl in Husqvarna. Koliko je škode, oškodovanci še ocenjujejo, o kaznivem dejanju pa so policisti obvestili tudi pristojne pravosodne organe. Policija nadaljuje s preiskavo vseh okoliščin navedenega kaznivega dejanja, so sporočili iz PU Nova Gorica.