Na bankomatu na Goriškem pozabila 100 evrov. Kaj se vam lahko zgodi, če najden denar vzamete?

V soboto so policiste PU Nova gorica obvestili, da je občanka na bankomatu v večjem trgovskem centru na Goriškem pri opravljanju drugega dviga gotovine na bankomatu pozabila 100 evrov in kasneje o tem obvestila tudi tamkajšnjo varnostno službo. Pošteni najditelj se še išče.

Policija svetuje in opozarja, da najden denar nemudoma izročite

Policisti ob takih primerih občankam in občanom svetujejo, naj bodo pri dvigu gotovine iz bankomata zbrani in naj poskrbijo, da denar vzamejo iz reže bančnega avtomata. V primeru, da na bankomatu pozabijo dvignjeno gotovino in jo kasneje tam ni več, pa svetujejo, da o tem nemudoma obvestijo policiste oziroma svojo banko ali bančno ustanovo, ki si lasti bankomat, na katerem je bil pozabljen denar.

Posameznik, ki naletijo na pozabljeno gotovino na bančnih avtomatih, pa ponovno opozarjajo, da najden denar nemudoma izročijo policistom na policijski postaji. V primeru, da bi posamezniki pozabljeno gotovino preprosto vzeli, bi bili kazensko odgovorni zaradi suma kaznivega dejanja zatajitve, za kar se kaznuje z denarno ali celo z zaporno kaznijo.