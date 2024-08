Na avtocesti sta se zgodili dve prometni nesreči zaradi medveda

Na številki policije 113 so med vikendom na PU Novo mesto sprejeli 751 klicev, od tega je bilo 287 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Varnostno najbolj obremenjen je bil petek, ko so obravnavali 114 interventnih dogodkov. Policisti so prav tako obravnavali pet prometnih nesreč z materialno škodo in šestindvajset z materialno škodo (od tega je bilo pet povoženj divjadi).

Dve nesreči zaradi medveda

V nedeljo zvečer sta se na avtocesti Novo mesto – Ljubljana, pri Biču, zgodili dve prometni nesreči zaradi trka z medvedom. 33-letni voznik osebnega avtomobila je med vožnjo proti Ljubljani na desnem voznem pasu trčil v medveda, ki ga je odbilo na prehitevalni pas, kjer ga je povozil in poškodoval vozilo 44-letni voznik. V vozilu 33-letnika so se sprožile zračne blazine, zaradi česar je iskal zdravniško pomoč. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili, za poginulega medveda pa je poskrbel DARS.