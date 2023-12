Mozirska policista opazila požar in stanovalcem pomagala iz hiš

Mozirska policista sta v soboto ponoči med nadzorom prometa v Ljubiji opazila, da v bližnji soseski gori. Zapeljala sta se na kraj požara in začela zbujati lastnike objekta, kjer je zagorelo, in stanovalce sosednjih hiš, saj je obstajala nevarnost, da se bo ogenj razširil nanje, so sporočili s PU Celje

V požaru ni bil nihče poškodovan

Zagorel je pomožni objekt ob stanovanjski hiši, na katerem je bila nameščena sončna elektrarna. Požar so pogasili gasilci Prostovoljskih gasilskih društev (PGD) Mozirje, Nazarje in Letuš, so zapisali na spletni strani PGD Mozirje.

S Policijske uprave (PU) Celje pa so sporočili, da je zagorelo zaradi pregretja dimniške tuljave.

Policista sta sicer ob prihodu na kraj pomagala zapustiti domove stanovalcem treh hiš, z območja požara sta rešila tudi dva avtomobila. Eden od policistov je prvim gasilcem pomagal tudi pri polaganju gasilskih cevi. Policista sta se med pomočjo občanom nadihala dima, zato so ju na kraju oskrbeli reševalci Zdravstvenega doma Mozirje, so še sporočili s policije.