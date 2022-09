Motorist se je hudo poškodoval (FOTO)

V nedeljo ob 18.48 so bili novogoriški policisti obveščeni o prometni nesreči na glavni cesti Tolmin–Cerkno. 20-letni motorist je ovinku zapeljal čez nasprotnosmerno vozišče na lokalno cesto, ki pelje do vasi Reka, padel po vozišču, se zaletel v kamnit zid in se huje poškodoval.

Poškodovanca so oskrbeli reševalci NMP ZD Idrija, prevzeli pa člani HMNP z Brnika in ga z vojaškim helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Pomoč policistom in reševalcem so nudili tudi gasilci PGD Idrija.

Motorist sicer nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi prekrška po zakonu o pravilih cestnega prometa (neprilagojena hitrost) in kršitve zakona mu bodo prometni policisti izdali plačilni nalog.