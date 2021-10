Bralka Sonja in njen spremljevalec sta nič hudega sluteč srebala kavo v Kofi placu sredi največjega nakupovalnega središča v državi. Nenadoma »je dvakrat počilo in nastal je kaos«. Spremljevalec je na terasi zagledal moškega, ki je držal pištolo: »Hodil je in streljal, še en moški pa je prevračal mize.« Skrila sta se pod mizo, s terase pa so odmevali streli, ki so jih prekinjali kriki in zmerljivke. Zdaj je znanih več podrobnostih o strelskem obračunu v BTC, ki se je med dvema skupinama Romov odvijal 17. septembra (bil je petkov popoldan) in v katerem so bili ranjeni t...