Moški po sporu odšel domov, ne boste verjeli, s čim se je vrnil

V nedeljo dopoldan sta se sprla moška, stara 59 in 61 let, spor pa je prerasel v prerivanje. Starejši od dvojice je nato odšel domov, a težave so se s tem šele začele.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Kranj, se je 61-letnik namreč vrnil, in sicer z zračno puško. Posredovali so policisti in puško zasegli, še vedno pa zbirajo obvestila o incidentu in vodijo postopek.

Enainšestdesetletnika namreč sumijo storitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo, natančneje ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru.