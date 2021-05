Moški ogovarjal otroka pri šoli, policija sporočila podrobnosti

Poročali smo, da naj b i v tem tednu pri osnovni šoli v Mariboru pedofil ogrožal otroke . Zdaj pa so iz PU Maribor sporočili, da so izsledili moškega, ki so ga iskali zaradi suma nadlegovanja otroka.Ugotovili so, da gre za osebo s posebnimi potrebami, ki ni imela namena škodovati otroku, je pa ogovarjala otroka, kar so elementi prekrška zoper javni red in mir. Poškodovan ni bil nihče, osebnostna integriteta otroka ni bila ogrožena, je sporočil, predstavnik za odnose z javnostmi PU MB.Ker vedenje osebe odstopa od pričakovanih značilnosti in zmožnosti, ki so definirane v družbenem okolju, je policija z ugotovitvami že seznanila tudi druge pristojne službe, da se osebi zagotovi dodatna pozornost in skrb. Postopek sicer še ni končan.Šadl je še dodal, da se je otrok na neprimerno vedenje odrasle osebe odzval pravilno, ko je zaradi tega poiskal pomoč in se je zatekel v bližnji objekt z odraslimi osebami.Taki dogodki naj se čim prej prijavijo policiji, da se ugotovi dejansko stanje in ustrezno ukrepa, je zaključil.