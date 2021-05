Pri osnovni šoli naj bi pedofil ogrožal otroke

Praktično ne mine dan, da policisti pri nas ali v sosednjih državah ne bi obravnavali kakšno kaznivo dejanje povezano s pedofilijo, zlasti foto ali video spolno nasilje nad otroki ali kakšno drugo podobno nečedno početje. Tokrat se je zgodilo v Mariboru, kjer so starši otrok ene tamkajšnjih šol, Osnovne šole Tabor 1, danes prejeli zaskrbljujoče obvestilo ravnateljice šole. V sporočilu jih opozarja, da se v okolici šole zadržuje moški srednjih let, ki nagovarja ali nadleguje otroke in jim celo grozi. Mnogim staršem je ob branju vrstic sporočila zastal dih. »Dragi starši, skrbniki, dobili smo obvestilo, da se v okolici naše šole (na relaciji Tuš – Doživljajsko igrišče – blokovsko naselje za Mercatorjem ob Betnavskem gozdu) zadržuje moški srednjih let (na kolesu in brez) ter nagovarja mlajše otroke in jim grozi. Starejši otroci so povedali, da je znan pod imenom »Pedofil Sandi«. Zadnji znan incident se je zgodil danes med 12.30 in 13.00 pred trgovino Tuš, obveščena je policija,« se glasi sporočilo ravnateljice, katero so nekateri starši delili tudi na društvenih omrežjih. »Iskreno prosim, da se pogovorite s svojimi otroci, ki hodijo domov sami ali se v popoldanskem času igrajo brez vašega nadzora na prej omenjenih lokacijah, da ignorirajo nagovarjanje nepoznanih oseb ter se zatečejo po pomoč v najbližjo trgovino, v šolo …« je še v sporočilu pozvala ravnateljica Martina Rajšp, ki je pozneje potrdila, da ne gre za nobeno potegavščino in poziv staršem drži.



Pojasnila je, da so opozorila prejeli s strani staršev in s strani trgovk, ki delajo v bližnji trgovini. Sumljivi moški ali t.i. pedofil Sandi, naj bi otrokom govoril, da jim bo »nekaj pokazal«, nekaterim naj bi celo grozil s fizičnim nasiljem in umorom. Ker se slednje ni dogajalo na šolski ploščadi oziroma na šolskem igrišču, dogajanje niso mogli nadzorovati.



Ravnateljica Rajšpova je tudi potrdila, da je že na to temo govorila s policisti, a ti potrebujejo čim bolj natančen opis moškega, ki pa ga šola (še) nima. Kot je še dejala ravnateljica, so govorili tudi z otroki v šoli, ob tem pa znova pozivajo starše, da to storijo tudi sami in otrokom pojasnijo, kako ravnati in na koga se obrniti v tovrstnih primerih.

