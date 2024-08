Moški (34) nasilen do staršev, nato se je lotil še policistov

Policisti policijske postaje Krško so v ponedeljek popoldne posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru v okolici Krškega. Ugotovili so, da je 34-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, izvajal nasilje nad starši. Oba je udaril in ju žalil, nedostojno se je vedel tudi do policistov in ni upošteval opozoril in ukazov.

Zoper njega so zato možje v modrem uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Vse okoliščine nasilja policisti še preiskujejo in bodo zoper 34-letnega nasilneža ustrezno ukrepali.