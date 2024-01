Močna burja na Primorskem prevrača tovornjake, mnoge doletela globa

Močna burja na Severnem Primorskem je danes presenetila marsikaterega voznika, prav tako je bil zaradi vremenskih razmer promet omejen na hitri cesti med Nanosom in Selom kot tudi po regionalnih cestah (regionalna cesta Razdrto–Podnanos–Manče–Vipava) v Vipavski dolini. Policisti Policijske uprave Nova Gorica zaradi močne burje preverjajo, ali vozniki upoštevajo omejitev prometa zaradi nastalih vremenskih razmer. Kljub temu številni vozniki tovornih vozil ob močni burji prepovedi niso upoštevali, zato jih je doletela globa. Zaradi močne burje, ki močno ovira promet, je bilo na regionalni cesti Manče–Vipava tudi več prevrnjenih tovornih vozil – štiri tovorna in kombi s priklopnim vozilom.

Predpisana globa skladno z določili Zakona o pravilih cestnega prometa zaradi neupoštevanja zapore posamezne ceste je 200 evrov za voznika tovornjaka in 1000 evrov za pravno osebo.

Zaradi močne burje za vipavsko hitro cesto H4 med razcepom Nanos in priključkom Selo ter regionalno cesto Razdrto–Podnanos–Manče–Vipava velja prepoved vožnje za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina pa velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Burja je na izpostavljenih legah na tem območju v sunkih presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Zaradi močne burje je treba prilagoditi vožnjo, prav tako policisti opozarjajo na varnostno razdaljo, ki je v takšnih situacijah izjemno pomembna.

Nekaj izstopajočih primerov

Tako se je ob 7.21 zjutraj prevrnil tuj kombi s priklopnim vozilom, na katerem je bila naložena počitniška prikolica na regionalni cesti pred Podnanosom. 45-letni voznik, državljan Romunije, in sopotnik pri tem nista bila poškodovana. Na prevrnjen tovornjak so policisti naleteli tudi dobri dve uri pozneje pred Podnanosom, kjer so gasilci iz tovornjaka rešili voznika. Le nekaj minut zatem oz. ob 9.42 pa smo bili obveščeni, da se je v Podnanosu prevrnilo tuje tovorno vozilo, ki ga je vozil 61-letni voznik iz Srbije.

Slednji je vozil po cesti Podnanos–Vipava, vozilo pa je močan sunek burje prevrnil na levi bok, levo z vozišča. Voznik v prometni nesreči ni bil poškodovan. Med izstopajočimi primeri je tudi prevrnitev tovornega vozila na regionalni cesti Vipava–Manče ob 10.40, kjer se je prevrnil tovornjak s priklopnikom s hrvaškimi registrskimi številkami. Ugotovljeno je bilo, da je tovorno vozilo, ki ga je vozil 23-letni voznik, državljan Hrvaške, prevrnil sunek burje na desni bok z vozišča. Zaradi predvidoma lažje poškodbe je bil odpeljan na zdravljenje v ZD Ajdovščina.

Neupoštevanje omejitev prometa ima lahko zelo hude posledice

Omejitve v prometu zaradi vetrovnih razmer veljajo predvsem za tovorni promet, saj tovornjakom zaradi višine grozi večja nevarnost, da jih močni sunki vetra lahko prevrnejo. Dejstvo je, da bočni veter vpliva zlasti na večja vozila oz. tista z večjimi bočnimi površinami z večjo maso (tovorna vozila, avtobusi, vozila s ponjavami ...), moč vetra pa se stopnjuje tudi s hitrostjo motornih vozil. Neupoštevanje omejitev prometa ima namreč lahko zelo hude posledice, zato udeležencem v cestnem prometu za vožnjo v času močne burje med drugim svetujejo, da zmanjšajo hitrost vožnje in vozijo še bolj previdno kot sicer, prav tako je priporočena večja varnostna razdalja med vozili, saj vas lahko med vožnjo presenetijo različni predmeti zaradi sunkov burje, med vožnjo naj bodo vedno zbrani, prav tako se poskušajte izogibati prehitevanju, saj močan sunek burje lahko zaobjame tako prehitevajoče kot tudi prehitevano vozilo itd.

