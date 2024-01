Zaradi močne burje na primorski avtocesti zaprt ta odsek

Zaradi močne burje pred predorom Kastelec je zaprt avtocestni odsek med priključkoma Kastelec in Kozina v smeri Ljubljane, je sporočil Dars. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Črni Kal - Kastelec - Kozina pa je sporočil prometnoinformacijski center.

Pri sosedih napovedana orkanska burja

Hrvaško je danes zajela napovedana ohladitev. Temperature so se spustile pod ničlo po vsej državi razen na obali, zaradi orkanske burje pa velja rdeče opozorilo za tri regije ob severnem Jadranu - za območje Reke, Kvarnerja in Velebitskega kanala. Veter se bo po napovedih v noči na torek še okrepil. Sunki vetra bi na območju Velebitskega kanala lahko dosegli do 200 kilometrov na uro.

Za zahodno obalo Istre in del Dalmacije zaradi močnega vetra velja oranžno vremensko opozorilo.