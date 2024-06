Množični pretep v centru Ljubljane, moški obležal na tleh (VIDEO)

Po družbenih omrežjih je zaokrožil video pretepa, ki se je odvijal sredi belega dne na Kongresnem trgu.

V incident je bilo vpletenih več moških, eden od njih je v rokah vihtel sekiro, drugi pa je na koncu obležal na tleh.

PU Ljubljana: Gre za dezinformacijo in očitno zavajanje javnosti

Ob tem so se oglasili iz PU Ljubljana: »Policijska uprava Ljubljana v tem tednu prijave takega dogodka ni prejela. Z zbiranjem obvestil pa je bilo ugotovljeno, da gre za posnetek dogodka, ki ga je policija obravnavala maja leta 2023, ko je na Kongresnem trgu v Ljubljani prišlo do spora med 36 in 40 letnima državljanoma Slovenije. 40 letnik je v dogodku 36 letnika lažje poškodoval, zato je bila zoper njega podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. Iz navedenega dejstva lahko sklepamo, da gre pri objavljenem posnetku za dezinformacijo in očitno zavajanje javnosti kar pa je nesprejemljivo.«