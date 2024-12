Mladoletnik želel pobegniti, 50-letnik ga je zadržal za kapuco! Na kraj nesreče je prišla mama ...

S PU Koper sporočajo, da jih je v petek ob 14.57 na 113 poklical udeleženec v prometni nesreči, ki je prijavil, da je na Kolodvorski cesti v Kopru vanj trčil voznik motorja in želel pobegniti, vendar ga je zadržal na kraju dogodka.

»Zatem smo prejeli več klicev, da se na kraju dogodka osebe pretepajo. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 16-letnik iz Lucije z mopedom zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v moped 50-letnega voznika (prijavitelja). Po trčenju sta padla, povzročitelj pa je želel pobegniti. 50-letnik ga je zadržal za kapuco. Ko je na kraj dogodka prišla mladoletnikova mati, jo je prijavitelj začel žaliti. Za moped, ki ga je vozil mladoletnik, so odredili izredni tehnični pregled in ugotovili neizpravnost (nedelujoče zadnje zavore in neizpravna pnevmatika),« o nenavadnem dogajanju zapiše Anita Leskovec z omenjene policijske uprave.

Moped je bil izločen iz prometa, mladoletniku sledi obdolžilni predlog. Plačilni nalog so izdali tudi prijavitelju, in sicer zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru. V trčenju ni bil nihče poškodovan.