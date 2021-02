Pri tej zadevi je nesporno in jasno samo eno: da je bil 13. julija lani 16-letni Valentin Kovačič v romskem naselju Brezje pri Novem mestu tako hudo poškodovan s sekiro po glavi, da je zaradi presekane lobanje in poškodbe možganovine komaj preživel in bo posledice tega udarca z rezilom sekire čutil vse življenje. A kako se je to zgodilo, je precej zamegljeno. Dejstvo je namreč, da nekateri lažejo na novomeškem okrožnem sodišču, kjer poskušajo razvozlati dogajanje tistega poletnega večera, kljub opozorilom, da je krivo pričanje kaznivo dejanje. Kdo laže? O tem bo tehtalo sodišče. Na zatožno k...