Mladenič žrtev dveh cestnih dirkačev

»Boli me k..., saj imam kasko.« Takšne brezčutne besede naj bi krajani Vira pri Domžalah 13. septembra 2014 slišali iz ust enega od povzročiteljev hude prometne nesreče, ki je zahtevala življenje njihovega 22-letnega sokrajana Jordana Latasa. Že takrat se je v kraju na veliko govorilo, da sta 25-letni Elbasan Destani in 24-letni Ardit Ademi ne samo vozila prehitro, ampak naj bi osrednjo Papirniško cesto uporabila za dirkališče. Da sta torej vsak s svojim audijem vozila vštric in tekmovala. Prav to je privedlo do tragedije. 22 let je bil star pokojni Jordan Latas. Jordan Latas.Lat...