Ministrica ogorčena: sredi Maribora je prišlo do fizičnega napada

Na sobotni paradi ponosa v Mariboru je prišlo do incidentov in nasilja. Posredovati je morala tudi policija, vsaj ena oseba pa je iskala pomoč na urgenci.

»Fizični napad na Paradi ponosa je nesprejemljiv in vsega obsojanja vreden. Prav tako sovražni govor desne politike, ki s tem legitimira takšna dejanja, namesto da bi jih obsodila. Za boljši svet je potrebno graditi družbo solidarnosti in strpnosti, ne nasilja in razdvajanja,« je zapisala Asta Vrečko, ministrica za kulturo na omrežju X.

Parade ponosa sej je po poročanju organizatorjev udeležilo preko 300 ljudi. Nekaj deset nasprotnikov parade je že pred začetkom dogodka prišlo na Trg svobode in v znak protesta razprostrlo slovensko zastavo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Med kulturno-umetniškim programom sta se nato po njihovih informacijah nedaleč od Trga svobode zgodila vsaj dva incidenta, v katerih sta bila tarča napada udeleženca parade, ki sta dogodka prijavila policiji. Prav tako so seznanjeni z vsaj enim napadom, ki se je zgodil po zaključku uradnega dela parade, ko so se udeleženci že razkropili po mestu. Vsaj ena oseba je morala poiskati pomoč na urgenci.

V centru so nasilje ostro obsodili. V sporočilu za javnost so zapisali, da je pomembno, da se zoper sovraštvo in diskriminacijo odzovemo takoj, skupaj in povezano. »Hkrati pa takšni dogodki, kot tudi sovražni govor na družbenih omrežjih, ki ga je pred parado (še) več, potrjujejo eno od ključnih sporočil letošnje mariborske Parade ponosa: da so parade, s katerimi opozarjamo na neenakosti v družbi in na nesprejemanje drugačnosti, še vedno potrebne in da je spremembe iz zakonov treba prenesti v družbo. Zakoni so pomembni, pomembni pa so tudi socialni premiki. Šele z združevanjem teorije in prakse bomo na pravi poti.«